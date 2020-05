Calcio, Varazze: tira aria di separazione tra mister Calcagno e il club nerazzurro

Ufficialmente non si conosce ancora la fisionomia dei prossimi campionati, ma nel sottobosco delle trattative di mercato, forse inaspettatamente, iniziano già a circolare rumors interessanti in prospettiva della prossima stagione.

Uno di questi porta a Varazze, dove la permanenza del tecnico Luca Calcagno, dopo l'ottimo lavoro svolto alla guida dei nerazzurri (dal ritorno in Promozione, fino al terzo posto raccolto nella stagione in corso), appare in forte dubbio.

Ulteriori dettagli sui motivi di questa possibile separazione non sono emersi, ma ad oggi le percentuali sulla conferma del rapporto tra Calcagno e il club nerazzurro appaiono ora dopo ora sempre più in diminuzione.