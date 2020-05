La maratona "La Liguria ricomincia. Di corsa" fa tappa anche ad Albenga

La maratona "La Liguria ricomincia. Di corsa" arriva ad Albenga. L'iniziativa è nata per promuovere lo sport e i prodotti della nostra terra (sia enogastronomici che di artigianato) e consiste in una staffetta che ha preso il via questa mattina da Ventimiglia e che nella giornata di domani arriverà a La Spezia.

Ad accoglierla ad Albenga il vicesindaco Alberto Passino e la consigliera Ilaria Calleri che hanno delegato alla maratona i runner Massimiliano Nucera e Carlo Cangiano che porteranno l'asparago violetto fino alla prossima tappa.

"Ringraziamo gli organizzatori per aver invitato la città di Albenga a partecipare a questa iniziativa che abbiamo accolto con grande entusiasmo proprio per l'importante messaggio positivo che vuole esprimere - dichiarano dal Comune ingauno - Un'occasione anche di poter promuovere e parlare delle nostre numerose eccellenze enogastronomiche e non solo. Ci è stato chiesto di consegnare un solo prodotto tipico della nostra piana e abbiamo scelto di mettere nel 'paniere di Liguria' l'asparago violetto perchè, oltre che di stagione e Presidio Slow Food, proprio per la sua unicità, ben rappresenta la qualità dei nostri prodotti".