Ultim'ora: il Consiglio Federale è stato spostato all'8 di giugno

Bisognerà attendere ben più di una settimana per capire se il Consiglio Federale ratificherà le proposte della Lnd per la conclusione dei campionati (retrocessioni delle ultime 4 classificate dalla D in Eccellenza e deroga ai Comitati Regionali per i verdetti stagionali).

Il Consiglio Federale, inizialmente fissato per il 4 di giugno, è stato spostato a lunedì 8 giugno.

Resta quindi uno spazio di manovra temporale importante per la Figc, per capire come concludere i campionati e gettare le basi per la prossima stagione sportiva.