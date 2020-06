Le notizie di mercato, come da prassi, riguardano in questa fase della stagione maggiormente tecnici e allenatori, solo in seconda battuta si passerà, tranne qualche eccezione, ai giocatori.

A tal proposito sono da registrare due novità in Serie D: con la separazione tra Marco Didu e il Borgosesia e Massimo Morgia, ormai ex allenatore del Chieri.