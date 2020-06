Calcio, Bragno. Mister Gerundo dice presente: "Aspetto solo una telefonata dal presidente"

Il nome di Mario Gerundo è uno di quelli che è circolato con più insistenza negli ultimi giorni per la panchina del Bragno.

Il tecnico, con la consueta schiettezza, non nasconde i contatti e i colloqui intercorsi con la società biancoverde:

"Ci siamo sentiti con il presidente e ho dato la mia piena disponibilità per iniziare un percorso insieme. Sono ben consapevole delle difficoltà del club, ma questo non mi spaventa. Anzi, si può portare avanti un buon lavoro di semina con i giovani, per poi iniziare a raccogliere i frutti nel prossimo campionato. E poi - conclude Gerundo - potrei finalmente misurarmi con la Valbormida, un contesto con cui da sempre mi sarebbe piaciuto confrontarmi. Vediamo, aspetto solo una chiamata".