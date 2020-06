Calcio. Il Comitato Ligure incontra le società. Da Lunedì il via alle riunioni territoriali

Il via alla nuova stagione sportiva è ormai dietro l'angolo e il Comitato Regionale Ligure, a tal proposito, ha già programmato una serie di riunioni territoriali su tutto l'arco regionale.

Ecco il programma completo.

Delegazione di IMPERIA

Lunedì 29 giugno 2020, ore 18.00 c/o Campo Sportivo “Comunale” Corso Giuseppe Mazzini, 13 – Sanremo (IM)

Lunedì 29 giugno 2020, ore 20,30 c/o Campo Sportivo “F. Salvo” Regione Perine Piani – Imperia

Delegazione della SPEZIA

NUMERO, DATA E LUOGO RIUNIONI DA DEFINIRE

Delegazione di SAVONA

GIOVEDI’ 02 LUGLIO 2020 – ORE 18.00 c/o TRIBUNA COPERTA – CAMPO SPORTIVO “DE VINCENZI” Via S. Stefano – Loc. Crocetta – PIETRA LIGURE (SV)

GIOVEDI’ 02 LUGLIO 2020 – ORE 21.00 c/o TRIBUNA COPERTA – CAMPO SPORTIVO “RUFFINENGO” Corso Svizzera Loc. Legino – 17100 SAVONA

VENERDI’ 03 LUGLIO 2020 – ORE 18.00 c/o TRIBUNA COPERTA – CAMPO SPORTIVO “BRIN ‘A’” Via Repubblica Loc. Vesima – 17014 CAIRO M.TTE (SV)

Delegazione di GENOVA

Lunedì 06 LUGLIO 2020 ore 18.15 c/o Campo Sportivo “SAN CARLO” VIA DON GIOVANNI VERITA’, SNC – GENOVA (VOLTRI)

Lunedì 06 LUGLIO 2020 ore 21.00 c/o Campo Sportivo “ITALO FERRANDO” CORSO PERRONE, 1111W – GENOVA (CORNIGLIANO)

ULTERIORI RIUNIONI DA DEFINIRE

Delegazione di CHIAVARI

Giovedì 09 LUGLIO 2020 ore 18.30 c/o Campo Sportivo “A. DANERI” VIA PARMA, SNC – CHIAVARI/CAPERANA (GE) Giovedì 09 LUGLIO 2020 ore 21.00 c/o Campo Sportivo “RIBOLI” VIA RIBOLI, 55 – LAVAGNA (GE)

Il messaggio del presidente Ivaldi

Finalmente si riparte e si riparte dai Campi. Lunedì inizieranno le riunioni zonali con tutte le Società liguri in cui avremo occasione di tracciare ed approfondire tutte le linee guida per la stagione sportiva 2020/2021 ormai alle porte (nel relativo paragrafo potrete trovare il calendario delle date già fissate).





Si parte, dicevo, dai Campi perché questi incontri saranno organizzati presso alcuni impianti di gioco della nostra Regione sia per rispettare le norme indicate per il contenimento dei possibili contagi da Covid-19, per questo abbiamo aumentato il numero tradizionale degli incontri al fine di suddividere maggiormente i partecipanti, sia come segnale concreto di ripresa, appunto, dai luoghi ove la nostra attività si svolge concretamente.





Per questo credo sia un momento importante e, penso, anche bello e conto davvero di poterVi vedere tutti, lasciando a Voi la scelta della zona più comoda ed opportuna.