Calcio, Cairese. Arrivano i "Summer Camp", ecco tute le info per iscriversi

La società A.S.D. Cairese comunica che anche quest’estate organizzerà i “Summer Camp” dedicati a tutti coloro che desiderano trascorrere i mesi estivi facendo sport seguiti da tecnici qualificati e nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla pandemia di Covid-19. La nostra società ha ponderato bene e nei minimi dettagli l’organizzazione dei camp estivi e con grande piacere annuncia che sono aperte le iscrizioni.

Ecco quindi tutte le informazioni utili:

A chi è rivolto?

A tutti i ragazzi e le ragazze delle leve dal 2007 al 2014.

Quando si svolgerà?

Nelle due settimane che vanno dal 20 luglio al 31 luglio. Dal lunedì al venerdì.

Dove si svolgerà?

Presso le strutture dello stadio “Cesare Brin” di Cairo Montenotte

Chi coordinerà le attività?

I ragazzi saranno seguiti da Sergio Soldano, il responsabile tecnico del settore giovanile della Cairese, e dai tecnici della nostra società, tutti istruttori patentati per garantire il massimo della professionalità e la qualità delle attività ludico/sportive proposte. Le attività sportive saranno all’insegna del rispetto dei protocolli sanitari emanati dalla Federazione.

Per i portieri?

Per i portieri sono previste attività sportive ad hoc pensate dallo staff della Scuola calcio di Élite Cairese.

Cosa portare? E per mangiare?

Chi ne è già in possesso dovrà presentarsi con il kit (maglietta, pantaloncini e calzettoni) della Cairese. Chi ne è sprovvisto potrà acquistarlo. In questo caso, se si decidesse di iscriversi nel settore giovanile della Cairese, non sarà più necessario comprarlo. Per rispettare le norme di sicurezza, è necessario portarsi un pranzo al sacco, che verrà consumato in un’area all’aperto per garantire le distanze sociali.

Come si strutturerà la giornata?

Il camp occuperà tutta la giornata, dalle 8 alle 17,30 circa. L’accoglienza inizierà alle ore 08:00. Poi, dalle 9:00 alle 12:00 si svolgerà l’attività sportiva. Dalle ore 12:30 alle 13:30 vi sarà la pausa pranzo. Dalle 13:30 alle 14:30 pausa compiti e relax. Alle 14:30 riprenderà l’attività sportiva. Dalle ore 17:30 i ragazzi potranno lasciare la struttura.

Quanto costa?

Il costo è di 150 euro a settimana.

Per avere ulteriori informazioni?

Contattare Sergio Soldano (335 260 433) – Matteo Giribone (347 309 2270)

Per iscrizione e pagamento?

Recarsi presso la segreteria dello stadio “Cesare Brin” dalle ore 16:30 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì. Contatti: Daniel Toro (347 361 7341) – Alberto Lecquio (393 935 9870)