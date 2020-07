Calciomercato, Eccellenza: il Busalla puntella la difesa con Zunino

Il comunicato.

Il Busalla Calcio è lieto di comunicare di aver acquisito per la stagione 2020/2021 le prestazioni sportive di Jacopo Zunino, difensore classe 1987, proveniente dal Ligorna.

Jacopo vanta un curriculum importante, che lo ha visto giocare per anni in serie D ed Eccellenza, tra Bogliasco, Ligorna e Sestri Levante.

Due importanti campionati di Eccellenza vinti con il Bogliasco (2012/2013) e con il Ligorna (2014/2015), negli ultimi quattro anni ha vestito la casacca bianco blu del Ligorna raggiungendo i play off di serie D.