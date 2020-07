Outdoor. Puntine sparse nella frazione albisolese di Ellera: atto vandalico contro i ciclisti?

Un gesto vile e sconsiderato che avrebbe potuto avere conseguenze anche molto gravi. Puntine da disegno sono state disseminate sulla via principale che attraversa la frazione di Ellera,

A trovare le puntine sparse sono stati proprio dei ciclisti, che hanno documentato poi il fatto con delle foto postate sui social network.

Sdegno e amarezza da parte del sindaco Maurizio Garbarini, che commenta: "Certo, mi piacerebbe pensare, con un pizzico di ingenuità, che una scatola di puntine sia semplicemente caduta da un veicolo in transito. Ma si tratterebbe di una coincidenza alquanto improbabile. Penso invece che si tratti di un vero e proprio atto vandalico. Un danno di immagine grave per una città come la nostra che sta investendo sempre di più nel turismo outdoor e nello sport, ma soprattutto un pericolo concreto per quegli sportivi che hanno piacere di concedersi un po' di relax in una strada ancora poco trafficata. Un gesto da condannare e che speriamo non abbia mai più a ripetersi".

Nel frattempo proseguono le indagini per risalire agli autori di quest'atto pericoloso per l'intera comunità.