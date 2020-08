Calciomercato, Benarzole: sfumato Saviozzi i piemontesi guardano ancora in Liguria, occhi su Castagna

L'occhio del Benarzole resta fisso sulla Liguria.

Dopo il tesseramento di Sebastiano Molinari era emerso l'interesse del club del presidente Castellino per Francesco Saviozzi; l'attaccante valbormidese aveva deciso di rimanere alla Cairese, rinunciando alla trattativa.

I cuneesi potrebbero pescare però ugualmente nel nostro comprensorio, visto l'interesse emerso per Amerigo "Lenny" Castagna. Il centravanti, ex Pietra e Albenga, potrebbe risulta essere il primo nome sul taccuino per rinforzare l'attacco del team biancorosso.