Sport locale, ad Albenga la proposta di MediFit: "Le nostre competenze al servizio di atleti e società sportive"

Lino Furfari, Direttore Gestionale e Titolare della società MediService, la quale gestisce il Centro MediFit di Albenga , esprime la propria soddisfazione nel mettere a disposizione il Centro e la propria organizzazione, auspicando che la MediFit possa essere una risorsa e un'opportunità per il mondo sportivo ed in particolare dell'attività calcistica locale; restando a loro disposizione. Specifica che l'iniziativa è stata attivata dopo la fase di "lockdown" e in riferimento a evidenze scientifiche, le quali dimostrano che "l'attività fisica integrata" non è solo lo strumento più efficace per migliorare e/o recuperare la forma fisica, il peso corporeo, la forza muscolare e la performance cardio-respiratoria dopo una lunga inattività ma anche importante mezzo per prevenire all'atleta traumi muscolari.

La quarantena è terminata ed è giusto che gli atleti delle società sportive locali dispongano dei servizi di un centro medico polivalente per riprendere in modo corretto e monitorato l'attività fisica. Questo è quanto sta proponendo ad Albenga Medifit, che mette le proprie competenze in materia a disposizione del mondo sportivo di tutto il comprensorio.

E stata proprio la volontà di consentire a tutti i componenti delle squadre, sia professionisti che dilettanti e giovanili, in accordo e stretta collaborazione con gli allenatori che lo ritengano utile, di praticare specifica attività fisica in peculiare struttura guidati dai propri preparatori sportivi o da personale della MediFit qualificato (Laureati in Scienze Motorie con indirizzo di preparatore sportivo e Fisioterapisti) con approccio integrato, seguendo le più conosciute linee guida e dedicato in particolare agli sportivi che non trovano sufficiente riscontro e risposta alle proprie esigenze e/o aspettative nelle tradizionali palestre (solo le grandi squadre professionistiche notoriamente usufruiscono di propri impianti sportivi dedicati).

Aggiunge Furfari: "Pertanto, forti del nostro bagaglio di esperienza, prendiamo in carico l'atleta (singolo o con la squadra) attivando a suo beneficio, integrata all'allenamento sul campo, percorsi di Attività Fisica personalizzata e mirata alle sue esigenze, diventando cardine fondamentale della sua salute, forma fisica e benessere psicologico con attività performanti adeguati alla disciplina sportiva praticata, con percorsi di attività personalizzata e mirata alle sue esigenze, diventando cardine fondamentale della sua salute, forma fisica e benessere psicologico con attività performanti adeguati alla disciplina sportiva praticata, con percorsi di attività assistita ed esercizi che stimolino tutto il corpo, lavorando sulle principali catene cinetiche coinvolte nell'attività sportiva o quotidiana e adeguati alle personali esigenze del singolo, finalizzati a:

-miglioramento e mantenimento dell'efficienza cardiovascolare

-miglioramento della forza, resistenza e del controllo motorio

- controllo neuromuscolare e della propriocezione".

Il Centro MediFit si caratterizza non solo per il livello del comfort dell'impianto ma soprattutto per l'etica professionale, l'innovazione e la continua ricerca finalizzata alla Cultura del Benessere a favore dei fruitori dei servizi offerti.

L'attività fisica ed esercizi sono svolte con macchine e attrezzature all'avanguardia dedicate allo scopo (TechnoGym) monitorando la persona sia con sistemi telemetrici che con l'operatore. Inoltre, considerato che, non solo per spirito sportivo si mette a disposizione del mondo dello sport locale. soprattutto giovanile, una struttura di livello e all'avanguardia, ma è anche volontà essere una risorsa positiva per la collettività Albenganese, e allo scopo: sia ai singoli atleti che alle società calcistiche efo sportive, la società MediService riserva significative agevolazioni e convenzioni.

Comunque, essendo prioritario anche l'aspetto di promozione sociale, in modo da consentire la frequentazione del Centro da parte di tutte le fasce di reddito della popolazione, altre forme di agevolazione, vengono applicate a chi voglia, giovani e meno giovani, usufruire delle attività della MediFit semplicemente perché vuole e/o gli è stata consigliata attività ginnica e fisico motoria per migliorare e mantenere la sua condizione fisica.