Calcio, Loanesi: Addio rossoblu, la squadra non sarà iscritta: "La città ringrazi il sindaco Pignocca e l'assessore Zaccaria"

Alcuni rumor erano emersi già ieri, ma il post pubblicato su facebook da parte della Loanesi conferma la mancata iscrizione ai prossimi campionati dilettantistici dello storico club rossoblu.

Ecco quando scritto:

"Buongiorno a tutti , visto ormai i rapporti logorati con l’amministrazione comunale di Loano e visto quello che si sono inventati concedendo la gestione dell’impianto sportivo ad una cooperativa non sportiva, sono a mio malgrado a non completare la pratica di iscrizione al campionato di promozione 2020/2021 poiché in queste condizioni e con le tariffe (elevate) da loro deliberate per gli affitti del campo non è possibile programmare una rinascita partendo dal settore giovanile , juniores e prima squadra.

Non potendo programmare e ricostruire continuare in queste condizioni mi sembra solo una perdita di tempo.



Dopo 115 anni di vita sportiva della Loanesi si deve ringraziare il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria per aver cancellato questa storica società!"