Calcio. Le prime parole in biancoblu di Cristian Cattardico: "Nessuna promessa, tanti fatti"

L'ufficialità arriverà quando il nuovo club sarà fondato e Cristian Cattardico avrà la possibilità di apporre la propria firma sulla documentazione societaria, ma ormai non ci sono dubbi su chi guiderà il nuovo Savona.

Un'avventura a dir poco stimolante, come lo stesso ex tecnico di Bragno e Alassio FC conferma ai nostri microfoni.

Mister, un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

"Diciamo che ne sono esplosi due nel giro di una settimana. Ripensando a quanto sta avvenendo all'Alassio non può che esserci un enorme dispiacere, ma sono cose che nel calcio purtroppo ciclicamente avvengono. Avevamo costruito della basi più che buone, le quali avrebbero potuto essere sviluppate nel corso della nuova stagione. E' stato un percorso di crescita costante e c'è chi ha parlato a vanvera non riconoscendo i meriti della squadra nel girone di andata: se non fossimo rimasti attaccati al "gruppone" sarebbe stato impossibile poter riemergere dalla zona playout".

Un percorso che è valso però le attenzioni di Pietro Arcuri, quando sono nati i primi contatti?

"Venerdì scorso. Sabato ci siamo visti e abbiamo trovato subito un accordo".

Avete parlato di un'ipotetica categoria?

"Non è stato un fattore che ha influenzato la mia scelta. Il fascino e il valore del Savona prescinde dalle categorie. Quel che è certo è che l'obiettivo per questa società dev'essere unico: lottare per vincere, non ci sono alternative. Qualsiasi sia la categoria combatteremo per questo traguardo".

Poco tempo, rivali già quasi al completo e una società da strutturare con aspettative altissime. Si profila una bella scalata.

"Probabilmente farò io da magnete alle situazioni complicate - sorride Cattardico - ma essere al centro della ricostruzione del Savona rappresenta uno stimolo enorme".

Domanda banale: sul fronte giocatori può esserci qualche elemento dell'Alassio pronto a indossare i colori biancoblu?

"E' una valutazione ovviamente in corso e non lo escludo. Mi piacerebbe però avere con me molti ragazzi del comprensorio savonese, ridando così ai migliori elementi del territorio di vestire la maglia della squadra della propria città. Mi hanno parlato benissimo ad esempio della leva 2003: se un giovane ha qualità interessanti con me non avrà mai preclusioni".

Una promessa per i tifosi?

"Il Savona e i propri sostenitori ne hanno sentito troppe. Ora bisogna occuparsi solo dei fatti".