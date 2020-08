Calciomercato. Il Bragno cala l'asso, ufficializzato l'ingaggio di Mirko Di Martino

E' un colpo davvero di alto profilo quello che è riuscito a mettere a segno il Bragno.

Pochi istanti fa, il club valbormidese ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Mirko Di Martino.

Un inserimento d'alta qualità e di esperienza per la formazione di mister Gerundo, dopo che l'ex attaccante della Cairese era stato avvicinato prima all'Alassio Fc e poi al Varazze.

"L'arrivo di Mirko è per noi di grande importanza - ha sottolineato il mister - dopo le difficoltà iniziali incontrate dalla società, abbiamo voluto dare un segnale forte sulle intenzioni del Bragno. Tanti ci davano già per morti, ma abbiamo la ferma intenzione di poter migliorare ulteriormente il nostro organico. Come sempre non mi nascondo - ha concluso Gerundo - vogliamo salvarci il prima possibile per poi poterci divertire".