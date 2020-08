Calcio, Ceriale. Bicchiere mezzo pieno per Andrea Biolzi dopo l'amichevole con l'Albenga: "Bei segnali dai più giovani"

Una sconfitta era in preventivo visto il diverso potenziale delle due squadre in campo e, proprio per questo motivo, Andrea Biolzi, allenatore del Ceriale, archivia con il sorriso il test disputato giovedì sera all'Annibale Riva.

"Sono molto contento soprattutto per il secondo tempo, dove siamo riusciti a segnare con Cutuli, mettendo anche in mostra tanti 2003 interessanti. Nella prima frazione di gioco, invece, abbiamo visto il pieno potenziale dell'Albenga, seppur in un paio di occasioni siamo andati vicino alla marcatura.

Le ambizioni precampionato? Sicuramente non ridurci a soffrire come negli ultimi anni. Personalmente - sorride il mister - covo sempre delle ambizioni, com'è giusto che sia nel mondo del calcio, ma serve estremo raziocinio nell'affrontare una stagione complicata sotto molteplici aspetti.

Adesso vediamo di recuperare con calma anche Viganò e Murabito, così avremo ulteriori chances di poter ben figurare".