Calciomercato. Michele Galati riparte dalla San Filippo Neri: "Questo ambiente mi ha fatto ritrovare l'entusiasmo"

A volte basta percepire il tono di voce di un giocatore alla vigilia del campionato, per comprendere il livello di entusiasmo con cui si reca al campo di allenamento.

Questo è il caso di Michele Galati che, dopo due anni di stop, ha ripreso l'attività agonistica, firmando, ieri sera, per la San Filippo Neri.

"E' nato tutto un po' per caso, parlando con i due tecnici Sportelli e Pellegrino, e alla fine, dopo due giorni di prova, abbiamo deciso insieme di dare il via a questa nuova avventura.

Mi sono preso un po' di tempo per comprendere alcune cose, anche con me stesso, ma questo gruppo ha fatto riemergere la voglia di stare all'interno di uno spogliatoio che, di fatto, non si era mai sopita. Ho trovato un buon gruppo di giocatori e un clima divertente e positivo attorno a tutta la società".