Calcio | Quiliano & Valleggia esagerato nel recupero, 8-2 alla San Filippo Neri

E' un peccato che il Ventimiglia abbia aperto una forbice così importante sul terzo posto, riducendo al minimo la possibilità di disputa dei playoff (senza nulla togliere ovviamente al grande campionato che stanno disputando i frontalieri).

Ben sei squadre, dal terzo all'ottavo posto, sono infatti raccolte in appena sei punti: un elenco a cui si è aggiunto ufficialmente da ieri sera anche il Quiliano & Valleggia.

I biancorossoviola di Molinaro hanno infatti vinto 8-2 nel recupero contro la San Filippo Neri.

Ad aprire e chiudere la partita la doppietta di Carparelli, inframezzata dalla tripletta di Mencacci, dalla doppietta di Oliveri e dalle reti di E. Mata, Grippo e Fusetti.

La vittoria del Riva vale l'aggancio al Dego a quota 34, mentre gli ingauni restano fermi a 11 punti.

Lorenzo Tortarolo

