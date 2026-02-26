Giudice Sportivo | Prima Categoria, si arriva fino a otto giornate, sette i club multati

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 21/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 BORGORATTI
Perché al termine della gara,mentre il ddg si dirigeva verso l'uscita del campo di gioco,ma sempre all'interno dell'area predisposta esclusivamente per i tesserati,(dentro all'area delimitata dalla porta di limitazione del pubblico agli spogliatoi)un sostenitore della società Borgoratti si avvicinava ad un metro dal ddg e rivolgeva ad esso,anche di fronte ad alcuni giocatori ospiti,gesti ed espressioni ironiche.
Euro 150,00 DINAMO SANTIAGO
In quanto al termine della gara,mentre il ddg si accingeva a lasciare il tdg per tornare negli spogliatoi,due persone non identificabili e non presenti in distinta,riconducibili alla Società Dinamo Santiago,accedevano sul tdg ed avvicinavano il ddg proferendogli accuse di essere di parte.
Euro 150,00 MULTEDO 1930
Per aver omesso vigilanza e quindi permesso,al termine della gara,mentre il ddg si accingeva a lasciare il tdg per tornare nello spogliatoio,che due persone non identificabili e non in distinta,riconducibili alla società Dinamo Santiago,accedessero sul tdg ed avvicinassero il ddg proferendogli accuse di essere di parte.
Euro 150,00 PRIARUGGIA G.MORA
Per aver omesso vigilanza e quindi permesso,al termine della gara,mentre il ddg si dirigeva verso l'uscita dal campo di gioco,ma sempre all'interno dell'area predisposta esclusivamente per i tesserati(dentro all'area delimitata dalla porta di limitazione del pubblico agli spogliatoi),che un sostenitore della società Borgoratti si avvicinasse ad un metro dal ddg e che rivolgesse allo stesso ,anche di fronte ad alcuni giocatori ospiti,gesti ed espressioni ironiche.
Euro 125,00 OLIMPIC 1971
Perché al 49 del st, dopo che il ddg aveva segnalato un fallo a favore della squadra ospitante,un sostenitore,non identificato, riconducibile alla società Olimpic,1971 lanciava sul tdg una bottiglia d'acqua che si infrangeva a un metro dal ddg.
Euro 75,00 VOLTRI 87
Per mancanza di acqua calda.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 3/2026
D ASARO MARIANO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
Al termine della gara rivolgeva frasi irriguardose al ddg.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 3/2026
AUFIERO GIAN LUCA (DINAMO SANTIAGO)
Perché al 45+2 del st si avvicinava al ddg con fare molto minaccioso,aggressivo ed intimidatorio protestando a seguito di una decisione del ddg. Analogo comportamento è stato tenuto dall'Aufiero in occasione del ritiro documenti.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 3/2026
PARODI GIANMARCO (CELLA 1956)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/ 3/2026
GAMBINO DAVIDE (VOLTRI 87)
Perché al 48' del st protestava entrando sul tdg.
AMMONIZIONE (II INFR)
DI VITO RUGGERO (ATLETICO QUARTO)
DE TRIZIO LEO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
FOTI SALVATORE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
FERRARA ANDREA (TORRIGLIA 1977)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2026
DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
SQUALIFICA FINO AL 12/ 3/2026
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PAGANO DANILO (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (I INFR)
CORONA DANIELE (VOLTRI 87)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE
BALLABENE ANDREA (DINAMO SANTIAGO)
Perché al 45+4 del st il giocatore, espulso per doppia ammonizione a causa delle reiterate proteste,a seguito di una rete appena subita, dopo essersi allontanato ritornava sui propri passi correndo verso il ddg e sferrava un colpo violento nei confronti dello stesso senza colpire il medesimo.
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
TORRE ALESSANDRO LUCA (BORGORATTI)
Perché al 42' del st sferrava un violento pugno contro il n.10 della squadra avversaria il quale respingeva l'avversario con una spinta. Successivamente faceva cadere a terra l'avversario, scalciandolo, il quale cercava di respingere i gesti violenti.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
Al 42' del st nel corso di un assembramento,colpiva sul volto il n. 17Torre al fine di allontanarlo dal compagno di squadra n.10.,
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LUSARDI SIMONE (DINAMO SANTIAGO)
Perché al 45+ 4 del st protestava reiteratamente avverso a una decisione del ddg. Sanzione aggravata in quanto capitano.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOLINELLI DAVIDE (BORGO RAPALLO 98)
DONDERO COSIMO (COGORNESE)
CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BERTELLI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
SPATARI CRISTIAN (AUDACE CAMPOMORONE)
SPECCHIA SAMUELE (BORGO RAPALLO 98)
MORACHIOLI LORENZO (CADIMARE CALCIO)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
PILON DAVIDE (G.S. GRANAROLO)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GHIRLANDA FRANCESCO (PANCHINA)
GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MATAROZZO MATTEO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)
VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)
VENE LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PAGGINI DANIELE GIOVANN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
ALBERTONI LUCA (OLIMPIC 1971)
FEDRI CHAVEZ (OLIMPIC 1971)
DORIA LORENZO GABRIEL (POLIS. PIEVE LIGURE)
CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)
MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
TROCINO NICOLO (TORRIGLIA 1977)
TENCA JACOPO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
56/23
CODDA PAOLO (PANCHINA)
MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
PROFUMO DAVIDE (F.C.LAVAGNA 2.0)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
FUMANTI MATTEO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (III INFR)
BECCIU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
BOSCHINI LORENZO (BORGORATTI)
PUGGIONI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)
PANNONE ANTONIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CAPPATO STEFANO (CELLA 1956)
ROMANENGO STEFANO (COGORNESE)
POSLIGUA GARCES MARCO A (DINAMO SANTIAGO)
ZAPELLI MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)
BIANCARDI DAVIDE (PANCHINA)
FAZZINI MICHELE (PANCHINA)
TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
GERACI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ROLANDELLI ELIA (SPORTING CLUB AURORA 1975)
FRAGUGLIA LORENZO (TORRIGLIA 1977)
BIGNAMI ALVAREZ PE CALY (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
D ALESSANDRO FRANCESCO A (VOLTRI 87)
OTTONELLO DANILO (VOLTRI 87)
TOSELLI SIMONE (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
DEL VIGO LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
DEL VIGO RUGGERO (BRU.BORG.LUX)
PLICANTI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
DONELLI LUCA (CELLA 1956)
BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)
BODI MATTEO (PANCHINA)
FILIPPONE TOMMASO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MADOU JOCELYN CHRISTI (RABONA VIA DELLACCIAIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GANDOLFI LORENZO (AUDACE CAMPOMORONE)
ALLOCCA FILIPPO (BARGAGLI SAN SIRO)
BEI ALESSANDRO (BOLZANETESE VIRTUS)
MIRACOLI LUCA (BORGO INCROCIATI)
PONS RICCARDO (BORGO RAPALLO 98)
PICATTO TOMMASO (BORGORATTI)
SECK OUSMANE (BORGORATTI)
BAIARDI GIULIO (BRU.BORG.LUX)
CUCE PIERPAOLO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CIZMJA DRITAN (COGORNESE)
DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)
QUACQUARO GUGLIELMO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
ASSALINO FILIPPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GARE DEL 22/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 IRON FOX AMEGLIESE
Perché alcuni sostenitori della Società locale rivolgevano al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose,in particolare di natura razzista,che costringevano il ddg a sospendere la gara per circa 5 minuti. Inoltre durante lo svolgimento della gara il ddg, ad ogni passaggio del medesimo sotto il settore della squadra locale,veniva fatto oggetto di reiterate espressioni ingiuriose ed irriguardose, protratte in maniera continuativa per buona parte della gara.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 3/2026
OLIVERI GIOVANNI BATTIS (CAMPESE F.B.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
MESSINA GIUSEPPE (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CERONE LUCA (VELOCE 1910)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2026
SIFFREDI ANDREA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CILIONE DAMIANO
AMMONIZIONE (III INFR)
(SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)
AMMONIZIONE (II INFR)
MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
ANSALDI FEDERICO (ONEGLIA CALCIO)
Perché al 45+2 del st rivolgeva ad un giocatore avversario di carnagione scura chiara espressione di discriminazione razziale.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)
Perché al 4' del st, a gioco fermo, urlava dalla panchina espressioni ingiuriose ed irriguardose al ddg.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BIANCO LORENZO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MOLLAYMERI FRANCESKO (ONEGLIA CALCIO)
DI LUCA CHRISTIAN (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
ENRICO FABIO (CISANO)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
DOCI GENTIAN (DEGO CALCIO)
CAROCCI LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)
PESTARINO STEFANO (VALSECCA SPORT & FUN)
SICARI GIACOMO (VIRTUS DON BOSCO)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BUTTU GABRIELE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ODASSO JACOPO (ANDORA 1966)
DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)
TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)
GASPAROTTI DAVIDE (CEPARANA CALCIO)
CAPUTO DIEGO (CISANO)
RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO)
AVIGNONE ROCCO MARIA (GOLFO DIANESE 1923)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
PICCARDO LUCA (ROSSIGLIONESE)
DAMONTE FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
LODOVICI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
MICELI ARMANDO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
SCHIEVENIN FABRIZIO (GOLFO DIANESE 1923)
PLEBANI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
GIUNTA LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
MEDA MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
LUME RICCARDO (VALSECCA SPORT & FUN)
TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BRIANO MATTEO (ALTARESE 1929)
PUGLIA MARTIN (ALTARESE 1929)
DELFINO LUCA (ANDORA 1966)
GIMENEZ OLIVERA NESTOR DANIEL (ANDORA 1966)
QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
VIGNAROLI MATTEO (BORGHETTO 1968)
OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)
BOCCARDI LEONARDO (IRON FOX AMEGLIESE)
CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)
COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)
FRANCESCHINI MANUEL (RIOMAIOR 1965)
BIANCHI FEDERICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
TESTI JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
FANELLI ALBERTO (SPERANZA 1912 F.C.)
PANUCCI DAVIDE (VELOCE 1910)
KOLA KLEDI (VIRTUS DON BOSCO)
CRUDO ERIK (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
ISLAHI ABDELHAKIM (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
VENTRE MICHAEL (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PAZMINO INTRIAGO RAFAEL (ALTARESE 1929)
DONATO ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)
DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)
BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)
SANGUINETI FEDERICO (CASARZA LIGURE)
SUSO KEMO (CEPARANA CALCIO)
IBBA ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
PANGALLO MATTEO (IRON FOX AMEGLIESE)
VESCHI CHAMNONGSRI N. (IRON FOX AMEGLIESE)
GUANO NICOLAS (MAROLACQUASANTA)
56/25
GALANTE TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)
MOLLAYMERI FRANCESKO (ONEGLIA CALCIO)
MATA KRISILDI (QUILIANO&VALLEGGIA)
DE GIORGI NICOLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
VELAJ LOREN (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ODDERA ALBERTO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BERARDINUCCI MATTEO (VELOCE 1910)
DONDO ELIA (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
VANNOZZI ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)
AGOTANI MATTIA (MAROLACQUASANTA)
SECCI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
VILLA FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
SCIUTTO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)
VALENTI PAOLO (VELOCE 1910)
VITI BERTRAND MARIA (VELOCE 1910)