Calcio | 26 febbraio 2026, 13:17

Calcio | Veloce. La Juniores non perde un colpo, la vittoria del campionato è sempre più vicina

Punteggio da doppia cifra contro il Real Santo Stefano

Uno dei primi verdetti del calcio locale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

In casa Veloce è iniziato il conto alla rovescia verso la conquista del campionato provinciale Juniores: i granata hanno imposto un ritmo che, al momento, appare insostenibile anche per le rivali più attrezzate.

Il posticipo della diciottesima giornata non ha lasciato spazio a dubbi: netto 10-0 al Real Santo Stefano, in una gara dominata dall’inizio alla fine.

Il calendario mette ora di fronte l’Andora, prima dei decisivi scontri diretti con Millesimo e Pontelungo. Al termine di questo trittico, il primato in classifica potrebbe già diventare matematicamente inattaccabile.

Redazione

