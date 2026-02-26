Giudice Sportivo | Eccellenza. Sette giocatori fermati per un turno, la Carcarese perde Kosiqi

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 22/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 3/2026
CASSINI ALESSANDRO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/ 3/2026
GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
CASALI MARINO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 3/2026
BALDACCINI DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
Al termine della gara colpiva con uno schiaffo di media intensità l'allenatore della squadra avversaria.
AMMONIZIONE (I INFR)
GIRGENTI DAVIDE (CARCARESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIAGGI FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CALCAGNO ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BERRETTA FRANCESCO (CARCARESE)
GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)
COSTA RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ALASIA GIAN MARCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MANFRONE GIOVANNI (FEZZANESE)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
RIMONDO TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
SCALA MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CIGLIUTTI MANUEL (MILLESIMO CALCIO)
BARLETTA DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
BARACCO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
NEGRO PAOLO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SAKHI AMINE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MORELLI MATTIA (FEZZANESE)
DE LUCIA MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
HAMATI ARTUR (SAN FRANCESCO LOANO)
AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
LICCO SIMONE (CAMPOMORONE S. OLCESE)
PASTORINO DANIELE (CAMPOMORONE S. OLCESE)
RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
NACCI ANDREA GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)
MARZI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MALAGRIDA JOSHUA L. (PIETRA LIGURE 1956)**