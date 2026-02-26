Giudice Sportivo | Promozione. Albissole con la Sestrese senza Favorito e Basso, il Savona perde Raja

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 22/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 FOLLO FOOTBALL CLUB
In quanto tifosi riconducibili alla società ospitante per l'intera durata della gara profferivano espressioni ingiuriose ed irriguardose,comprese alcune espressioni omofobe e minacciose, nei confronti della terna arbitrale ed in particolare del ddg(comportamento segnalato da AA1eAA2).Inoltre al 28' del st dopo la segnatura di una rete da parte della squadra ospitante,i sostenitori riconducibili alla società follo lanciavano oggetti sul tdg. (comportamento segnalato da AA2).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 3/2026
MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 2/2026
SARTORI GIULIO (FINALE)
Perche ritardava intervento verso un calciatore della propria squadra, che perdeva sangue dalla bocca a causa di una pallonata sul volto
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAROFIGLIO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 6/ 3/2026
BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
Perché al 10' del st, benché già richiamato ed ammonito in precedenza, protestava a seguito di una decisione del ddg facendo ingresso sul tdg.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
Perche al 45 + 5 2T al termine della gara profferiva nei confronti dei giocatori avversari nonché dell’ allenatore avversario espressioni irriguardose ed ingiuriose
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
MASSONE ALBERTO (PRAESE 1945)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
GIOVANNONI ISAIA (TARROS SARZANESE SRL)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BASSO THOMAS (ALBISSOLE 1909)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)
OWUSU ANSAH DERRICK (CALVARESE 1923)
FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BOTTERO FILIPPO (MASONE)
RAJA GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
KACELLARI RICARD
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
(CERIALE PROGETTO CALCIO)
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BAZZANO FILIPPO (FINALE)
NERI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)
DI DONATO GIACOMO (LEGINO 1910)
ACCARDO FEDERICO (MAGRA AZZURRI)
MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
DE SIMONE ANDREA (PRAESE 1945)
ARDIGO ANTONIO ALFREDO (SAMPIERDARENESE)
AMMONIZIONE (XII INFR)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
SALVETTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)
VATTERONI TOMMASO (CALVARESE 1923)
GIANNOCCARI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)
PETRICCIOLI DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)
FERRARI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
AVANZINO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
TRUCCO MATTIA (PRAESE 1945)
BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
FOLCO VALENTINO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SERRA JAUCH SANCHE (PRAESE 1945)
ZANASI GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)
MOISES DAVIDE
BRUZZESE JACOPO (SAMPIERDARENESE)
TRAVERSO ANDREA (SAN CIPRIANO)
BORDINO NICCOLO (SANTERENZINA)
CAMARA IBRAHIMA SORY (SANTERENZINA)
TARTARINI MATTIA (SANTERENZINA)
SCALZI FRANCESCO (SESTRESE BOR. 1919)
UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
STANO JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PONDELLI FRANCESCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ALPICROVI ALESSANDRO (LEGINO 1910)
POZZI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)
MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)
VERANI FABRIZIO (SAN CIPRIANO)
CAVALLARO ANDREA (SAN DESIDERIO)
MARETA FILIPPO (SAN DESIDERIO)
VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)
IADANZA FRANCESCO (SAVONA F.B.C. 1907)
BRUZZONE MARCO (SESTRESE BOR. 1919)
MALINCONICO SIMONE (SUPERBA CALCIO 2017)
TRIPI DAVIDE GIORGIO (SUPERBA CALCIO 2017)
DELL AMICO FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)