Calcio. Fischietto di nuovo in bocca per Nicolò Zunino, l'arbitro valbormidese ha diretto il triangolare di Cairo Montenotte

Un volto decisamente conosciuto del panorama dilettantistico si è rivisto all'interno di un rettangolo verde lo scorso fine settimana.

Non parliamo di un giocatore o di un allenatore, ma di un direttore di gara: Nicolò Zunino.

Il fischietto valbormidese ha infatti diretto il triangolare di Cairo Montenotte con Aurora, Bragno e Soccer Borghetto, ritrovando le forti emozioni della partita, seppur in un torneo amichevole.

Zunino era uno dei direttori di gara più apprezzati in Eccellenza, tanto che il salto in Serie D appariva solo una questione di tempo. Poi le scelte di vita hanno portato Nicolò a Milano, seppur la passione per il fischietto non sia mai tramontata.