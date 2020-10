Calcio. Anche il Plodio si schiera: "Opportuno fermarsi. Quando si ripartirà dovrà essere per sempre"

Anche il Plodio ha espresso il proprio punto di vista sulla nuova fiammata di contagi. La società valbormidese ha espresso sui propri canali social un proprio, in maniera approfondita e ficcante, il proprio punto di vista. Nel nostro piccolo abbiamo la presunzione di voler spiegare che cosa è la serietà a qualcuno. È da estate inoltrata che predichiamo prudenza e la necessità di non ricominciare la stagione se non prima aver stabilito con certezza i rischi che si potevano correre, soprattutto con il sopraggiungere della stagione fredda.

La serietà era, in primo luogo, ricominciare con l'attività ludico sportiva solamente una volta aver raggiunto la certezza che il tutto si sarebbe potuto svolgere nella massima sicurezza, senza rischio alcuno. Invece, in tutta fretta, si è voluto far riprendere la stagione, si è voluto far pagare iscrizioni e spese accessorie, si è obbligato le società a sostenere spese proprie per il rispetto di protocolli sanitari inimmaginabili e adesso si è arrivati al punto che un nuovo stop di tutte le attività sia praticamente inderogabile e imprescindibile. Questa, per noi, non è serietà da parte delle istituzioni.

Molte società, giustamente, mettono, ora, in gioco questioni morali, etiche e civili che probabilmente erano sconosciute solamente pochi mesi fa. Bene, anche noi siamo concordi. Ma ad agosto cosa pensavate? Era nella logica prevedere un aumento di contagi con l'arrivo del freddo, ma soprattutto sarebbe stato giudizioso accertarsi quale sarebbe stato l'evolversi della situazione covid e visto che nessuno è in possesso della sfera magica, l'unica soluzione responsabile era quella di attendere, per evitare il crearsi di situazioni che avrebbero incrementato il diffondersi del virus per attività non essenziali. Perché il calcio e lo sport in generale, soprattutto a livello dilettantistico, sono importanti, ma non fondamentali, e come si può dedurre dalle, ormai molteplici, dichiarazioni di responsabilità rilasciate da giocatori e società, tutti sostengono questa teoria. Per l'ennesima volta si è persa l'occasione per una prova di maturità, rinunciare a tutti gli interessi in nome di una sicurezza sanitaria essenziale. Abbiamo per l'ennesima volta fallito, in primis noi società che abbiamo assecondato il volere di una federazione che ha voluto salvaguardare interessi prettamente economici. Se proprio dobbiamo fermarci, fermiamoci, impossibile dire il contrario, facciamolo subito, facciamolo in primis per i nostri tesserati, anche se avremmo dovuto farlo molto prima. Troppo facile farlo adesso quando ci siamo accorti che la situazione si fa nuovamente complicata, prima il senso di responsabilità per i nostri ragazzi dov'era?