Calcio | 17 dicembre 2025, 22:30

Calcio- L'Altarese completta l'opera, 5-1 al Bordighera, doppietta per Romano

Mancava un'ora abbondante di gioco all'appello di Altarese - Bordighera e questa sera, al Picasso di Quiliano, la partita è stata finalmente portata a termine.

Dopo il 2-0 nei primi venti minuti di gioco, i giallorossi hanno arrotondato il risultato imponendosi per 5-1.

A verbale la doppietta di Romano e il gol di Ndiaye per i valbormidesi, mentre per i ponentini è andato a segno Marcucci.

L'Altarese sale quindi a quota 16 in classifica, mentre il Bordighera rimane fermo sul fondo della graduatoria con un punto.

A completare il quadro dei recuperi manca quindi solo Dego - Albingaunia, il calendario il 7 gennaio a Carcare.

Redazione

