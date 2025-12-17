Giudice Sportivo, Serie D. Tante squalifiche nel girone A. Due turni per Del Bello dell'Imperia, il Celle Varazze perde Mitu e Stanga

SERIE D
GARE DEL 14/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CICERI ANDREA (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SANGIORGIO LORENZO (GOZZANO SSDRL)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
DEL BELLO FRANCESCO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
LUNGU ANDREI (SALUZZO)
Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CANI EDGAR (AVC VOGHERESE 1919)
MITU RADU (CELLE VARAZZE F.B.C.)
STANGA LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
RIGO TOMMASO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
BUSATO GIOVANNI (IMPERIA CALCIO SRL)
DELLEPIANE LUCA (LIGORNA 1922)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STUCCHI SIMONE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
LETTIERI VINCENZO (GOZZANO SSDRL)
PAVESI MANUEL (GOZZANO SSDRL)
PALESI LUCA (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)