Calcio, Serie D. Caso Lunardon, nessun ricorso: il Gozzano non procederà contro la Biellese

La questione relativa all’esordio in Serie D di Tommaso Lunardon si conclude senza conseguenze. Il preavviso di reclamo annunciato dal Gozzano sulla posizione del giovane calciatore della Biellese non avrà seguito, dopo i chiarimenti intervenuti tra le due società.

Il club novarese, nei giorni successivi alla gara, aveva manifestato l’intenzione di verificare la regolarità dell’impiego del classe 2010, richiamando l’articolo 34, comma 3, delle NOIF FIGC, norma che disciplina la partecipazione degli Under 16 nei campionati nazionali dilettantistici e che prevede una specifica autorizzazione legata alla maturità psico-fisica dell’atleta. Un approfondimento che aveva portato al deposito di un preavviso, senza però sfociare in un ricorso formale.

Nella giornata di ieri la Biellese ha comunicato l’esito del confronto diretto tra i club, definito improntato a correttezza e collaborazione, al termine del quale il Gozzano ha scelto di non procedere oltre. La società bianconera ha ringraziato ufficialmente gli avversari per l’atteggiamento responsabile e per il dialogo costruttivo che ha consentito di chiudere la vicenda senza l’intervento degli organi federali.

Resta così valido il significato sportivo dell’evento: Lunardon mantiene il primato di primo calciatore nato nel 2010 a esordire in Serie D, un traguardo che non comporta alcuna ripercussione disciplinare o regolamentare.