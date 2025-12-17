Sanremese e Del Piero, addio senza rimpianti. Masu: "Decisione condivisa e nel rispetto della nostra etica sportiva"

La Sanremese volta pagina e lo fa mettendo un punto fermo sul caso Tobias Del Piero. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato lo svincolo del giovane attaccante, formalizzato lo scorso 12 dicembre, chiudendo un capitolo che, di fatto, non si è mai tradotto in una reale esperienza sul campo.

A spiegare pubblicamente la decisione è il presidente Alessandro Masu, che ha voluto riportare la vicenda su un piano esclusivamente sportivo e gestionale, ribadendo la linea già tracciata dal club al momento dell’ingaggio estivo. Una presa di posizione netta, nel segno della coerenza e dell’etica societaria.

“A proposito dell’uscita di Tobias Del Piero, come avevo detto quando lo abbiamo ingaggiato, ripeto quanto dichiarato a luglio: La Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio. Abbiamo fatto una scelta ad inizio anno fidandoci del DS Quintieri. Quando mi sono accorto che le cose non funzionavano ho deciso di cambiare radicalmente mantenendo fede alla nostra etica morale e sportiva. Come abbiamo deciso di confermare gli altri due figli d’arte (Djiorkaeff e Gattuso) così abbiamo deciso di comune accordo con Alessandro Del Piero di interrompere il rapporto sportivo con il figlio Tobias. Auguro a Tobias di poter dimostrare altrove quello che non ha potuto dimostrare a Sanremo”.

Parole che chiariscono definitivamente il contesto della separazione, escludendo qualsiasi lettura legata al cognome o a dinamiche extra-campo. La decisione, come sottolineato dal presidente, è maturata in maniera condivisa e nel pieno rispetto dei rapporti tra le parti.

Dal punto di vista sportivo, l’avventura di Tobias Del Piero in biancazzurro è stata fortemente condizionata da una fastidiosa pubalgia che lo ha accompagnato per gran parte dei mesi trascorsi a Sanremo. L’attaccante ha infatti lasciato la Riviera senza aver mai disputato un minuto ufficiale, prendendo parte soltanto a tre amichevoli estive nel periodo di preparazione precampionato.

Un epilogo inevitabile, che chiude un’esperienza mai realmente decollata. Ora, per Tobias Del Piero, si apre una nuova opportunità lontano dal “Comunale”, con l’obiettivo di ritrovare continuità fisica e dimostrare sul campo il proprio valore, mentre la Sanremese prosegue nel percorso di rinnovamento avviato nelle ultime settimane.