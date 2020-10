Calcio, La Letimbro ufficializza lo stop agli allenamenti: "Se ci verrà chiesto giocheremo, ma non si sa in quali condizioni"

E' una decisione forte quella intrapresa dalla Letimbro che sicuramente farà discutere tante società nel corso delle prossime ore.

I gialloblu hanno infatti deciso di interrompere gli allenamenti, ratificandolo in un comunicato ufficilale.

"La U.S. Letimbro, a tutela dei propri tesserati, ha deciso di interrompere da martedì prossimo gli allenamenti.

Quella di questa sera sarà l'ultima sessione. Domenica disputeremo regolarmente il nostro incontro, ma la squadra non sarà più tenuta a presentarsi al campo nel corso della settimana. Se ci verrà chiesto giocheremo gli incontri di campionato, senza però garantire in quali condizioni.

"La decisione l'ho intrapresa di mia volontà - spiega il ds Marco Bozzo - ed è stata avallata dalla società e dallo staff tecnico. Già nel corso di questa settimana quattro tra i nostri giocatori non si sono allenati per possibili implicazioni lavorative e familiari in caso di contagio. Ci sono responsabilità legali e sociali che una società di calcio dilettantistica non può affrontare".