Calcio. Vado, buona la prima con mister Sesia. Alfiero: "L’obiettivo erano i tre punti, in più sono riuscito a fare gol: giornata molto positiva"

"Sono contento per il risultato. L’obiettivo era portare a casa i tre punti, in più sono riuscito a fare gol: una giornata molto positiva". Vincenzo Alfiero, attaccante del Vado, può sorridere dopo il 6-0 dei rossoblù contro la Novaromentin contraddistinto anche da una sua doppietta.

Scatta così con i tre punti l'avventura sulla panchina vadese di mister Marco Sesia, subentrato a Giorgio Roselli: "Ha cercato subito di farci capire quale è il suo modo di giocare - ha spiegato Alfiero sul nuovo tecnico - Ci siamo messi a sua disposizione, in settimana abbiamo lavorato molto bene e oggi (domenica scorsa ndr) siamo riusciti a portare a casa i tre punti, che era quello che contava".