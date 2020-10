Calcio: il punto pre partita del mister dell'Imperia Alessandro Lupo "Domenica vogliamo cominciare una stagione nuova"

Consueta intervista settimanale con Mister Alessandro Lupo che è contento del ritorno del pubblico (anche se solo al 15%) al ‘Nino Ciccione’ :” Sia da giocatore, prima, che da allenatore, adesso, lo stimolo più grande per me è avere la gente attorno, i tifosi che incitano la squadra. Io penso che, memore anche di quanto visto l’anno scorso, il pubblico possa diventare un’arma in più, sicuramente sarà determinante".

Aggiunge poi una interessante considerazione sulla situazione generale: “Queste partite iniziali, senza pubblico, sono state strane. Platee da 7-800 persone fanno molto e penso che i miei giocatori saranno rafforzati dalla presenza del pubblico, sotto il profilo della cattiveria e soprattutto della concentrazione. E’ una situazione inconsueta e si vede anche a livelli più alti: le partite senza pubblico danno una sensazione troppo distesa che porta, talvolta, a degli errori di concentrazione , con reti prese per questo motivo. Episodi che si vedono più spesso, rispetto a quando gli stadi erano pieni. Purtroppo temo, da quanto sento, che la situazione non si risolverà velocemente. Comunque spero non si verifichi un altro ‘stop’ perché sarebbe un danno irreparabile per tutti. Comunque guardo a domenica: punto tanto sul pubblico. Vogliamo cominciare una stagione nuova.”