Calcio. Vado, proseguono gli allenamenti dei rossoblu, ma il match di domani a Varese resta a forte rischio

Prima il sondaggio per chiedere alle società se proseguire o meno il campionato, poi oltre il 55% delle gare rinviate nell'ultimo weekend, adesso l'ipotesi di fermare un mese le partite per disputare gli oltre cento recuperi già in calendario dopo soli sette turni "giocati".

In Serie D regna ormai il caos più totale: tra nuovi casi Covid, accertati e sospetti, e Dpcm che si aggiornano di settimana in settimana, sembra molto complicato andare avanti garantendo un minimo di regolarità al campionato.

C'è chi, nel girone A, ha giocato due partite (come il Varese), chi ne deve recuperare tre o quattro (la maggior parte delle squadre) e sole due formazioni, Gozzano e Chieri, che sono riuscite a giocarle tutte.

Anche il turno infrasettimanale in programma domani verrà falcidiato dai rinvii: Caronnese-Imperia, Derthona-Casale, Pont Donnaz-Fossano e Saluzzo-Arconatese, mentre rimane per ora a galla la sfida tra Varese e Vado, nonostante l'ipotesi rinvio resti molto probabile.

I biancorossi, che la scorsa settimana registravano diverse positività al Covid tra staff e gruppo squadra, difficilmente riusciranno ad ottenere il via libera per scendere in campo domani al "Franco Ossola" contro la formazione di mister Tarabotto, che sta proseguendo gli allenamenti dopo il periodo di quarantena delle ultime due settimane.