Calcio. Domani il Varese ospita il Vado: fuori anche Otelè. Sassarini: «Abbiamo davanti 33 partite...»

Dalla nostra redazione di Varese:

Domani il Varese ci riprova dopo la prima vittoria in campionato di domenica scorsa a Fossano: al Franco Ossola (14.30) arriva il Vado.



Mister Sassarini avrà a disposizione il gruppo che si è sbloccato in Piemonte ma con un'assenza pesante ovvero quella di Otelè, grande protagonista con due gol; davanti alla difesa, poi, dovrà fare a meno dell'under Beak, infortunato, mentre continuano a essere indisponibili, tra gli altri, anche il portiere Siaulys, Disabato e Scampini.

«Dobbiamo continuare nel segno di domenica scorsa a Fossano - ha detto il tecnico biancorosso - andremo ad affrontare una squadra determinata ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dobbiamo stare attenti ed essere consapevoli che possiamo fare bene. Mancano 33 partite alla fine e ogni gara parte da 0-0 e con delle dinamiche differenti dalle altre. Già lavoravamo bene prima quando purtroppo non arrivavano i risultati, questa settimana abbiamo lavorato ancora meglio».

Il Vado del presidente Franco Tarabotto giungerà a Varese domattina e, chiusi tutti i ristoranti se non per l'asporto, farà "rifornimento" alla Baita dello stadio e poi consumerà il pranzo all'aperto in una location tra Castello di Masnago, Villa Baragiola o Parco Zanzi della Schiranna: un bel modo per calarsi nella città lombarda, che al Franco Ossola omaggerà gli avversari con un cofanetto di salumi locali offerti dal Salumificio Colombo, ormai alla soglia dei cent'anni di vita.

La società ligure recupera il match con il Varese dell'ottava giornata dopo il "rinvio del rinvio" chiesto e ottenuto a inizio settimana causa Covid dalla Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello, avversario inizialmente designato per questa domenica: ha stupito parecchio nell'ambiente rivedere però immediatamente in campo per gli allenamenti a metà settimana la stessa Caratese che ha ospitato Didier Drogba.



A dirigere il match, inizialmente programmato per l'ottava giornata, sarà Antonio Di Reda della sezione di Molfetta; gli assistenti sono Walter Ciacia della sezione di Palermo e Paolo Vitaggio della sezione di Trapani.





I recuperi di domenica 29 novembre (14.30) - Girone A (4°, 6°, 7° e 8° turno) Castellanzese-Casale, Lavagnese-Legnano, Varese-Vado, Derthona-Fossano, Arconatese-Borgosesia rinviata, Caronnese-Imperia, Chieri-Gozzano rinviata.

Classifica serie D girone A

Bra**, Pont Donnaz* 16. Sanremese* (-2), Gozzano* 12. Derthona** 11. Lavagnese** 10. Caronnese***, Imperia*, Sestri Levante**, Caronnese** 9. Borgosesia**, Chieri*, Castellanzese* 8. Saluzzo*** 7. Legnano***, Arconatese**, Folgore Caratese*** 6. Vado** 5. Città di Varese***, Fossano*** 3. Casale*** 1.

***tre partite in meno

**due in meno

*una in meno