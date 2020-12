Uno sport completo e all'aria aperta: la vela

La vela è uno sport che permette di apprendere un gran numero di nozioni e, soprattutto, viene realizzato all'aria aperta garantendo un elevato miglioramento delle difese immunitarie di chi lo pratica. Si tratta di uno sport che esprime la grande passione di chi ci si avvicina e lo pratica, diventando spesso una sorta di filosofia con un proprio linguaggio, capace di unire gli appassionati e captare nuovi ingaggi.

La vela come sport

Quando si parla di vela come sport non si sta intendendo una uscita in barca a vela per una giornata di relax o per costeggiare un'isola da visitare: si intende piuttosto lo sport specifico, che permette di apprendere un gran numero di nozioni e regole e, soprattutto, assicura un elevato miglioramento delle proprie conoscenze del mare.



Parlare di vela, tuttavia, può essere riduttivo in quanto sono diverse le discipline legate alla vela che vengono praticate in acqua e che dipendono dalle dimensioni dell'imbarcazione e dal numero dell'equipaggio. Elemento in comune a tutte le diverse discipline di questo sport è proprio la presenza della vela; questo significa che per poter praticare uno qualsiasi degli sport di mare con vela è necessario conoscere almeno le basi della sua gestione, nonché della navigazione.



Si dovranno pertanto frequentare dei corsi presso scuole di vela autorizzate e riconosciute, che permetteranno di apprendere tutto il necessario per poter partecipare, in maniera amatoriale o professionale, alle regate. Tra le scuole che propongono corsi di vela vi è Vivere La Vela: sul suo sito, all'indirizzo VivereLaVela.com, si potranno trovare tutte le informazioni inerenti alle modalità di iscrizione e soprattutto il livello dei vari corsi. Questa scuola, con quasi quarant'anni di esperienza, presenta una sede operativa a Milano e due sedi nautiche rispettivamente a La Spezia e Como. Affiliata alla FIV (Federazione Italiana Vela), propone ai soci corso per patente nautica, noleggio barche per crociere ed escursioni e, infine, corsi di vela sportiva per bambini, adolescenti e adulti.

Seguire i corsi per imparare a conoscere la vela

I corsi di Vivere La Vela possono essere di gruppo o individuali ed essere personalizzati a seconda delle esigenze. Il livello di base è quello che permette agli iscritti di apprendere i primi rudimenti della vela e della navigazione e prevede una parte teorica e una pratica. La parte teorica può essere svolta nella sede di Milano ma anche online, ossia a distanza.



Le lezioni pratiche, invece, vanno svolte necessariamente in presenza e si tengono al mare (presso La Spezia) o al lago (a Como): per maggiore praticità vengono svolte durante il fine settimana. Per l'apprendimento delle nozioni di base vengono utilizzate esclusivamente le barche asciutte, ossia quelle cabinate che permettono di imparare a conoscere il mare garantendo il massimo comfort a quanti non sono ancora abituati a tutti gli aspetti di una barca a vela.



Per un corso di base accelerato è possibile scegliere la Crociera Scuola che, in una settimana di navigazione full immersion, permette di apprendere al meglio tutti i segreti della vela e, soprattutto, di divertirsi e rigenerarsi mentre si impara ad apprezzare il mare.

La vela sportiva

Per partecipare alle regate è necessario conoscere una serie di regole fondamentali per rispettare il regolamento completo e gareggiare senza rischio di penalità o espulsioni. Il regolamento viene aggiornato dalla Federazione Internazionale di Vela con una frequenza quadriennale. In questo modo viene garantita l'omogeneità tra le gare e i risultati ottenuti in tutte le competizioni ufficiali del mondo.



Tra gli aspetti più importanti che vengono sottolineati dal regolamento vi sono le regole del governo dell'imbarcazione, di diritto della rotta, nonché tutte quelle legate alle modalità di partenza, all'assegnazione dei punteggi e, quindi, alle modalità di realizzazione di una graduatoria. Il regolamento riporta inoltre tutte le penalità che vengono attribuite in caso di violazione delle regole stesse.



Chi sceglie di partecipare alle competizioni potrà iniziare con le regate a carattere amatoriale oppure con competizioni ufficiali di livello regionale. Per partecipare alle competizioni è necessario essere tesserati con la Federazione Italiana di Vela ed essere iscritti a un circolo. Sarà sotto la sua bandiera, infatti, che verranno svolte le prime regate. Con il passare del tempo, se il proprio livello di conduzione della barca migliora e si ha la possibilità di crescere come sportivo in questo settore, si potrà pensare di partecipare a competizioni di livello più elevato, come quelle a carattere nazionale.



I risultati in queste gare potranno essere notati dalla Federazione che sceglierà di organizzare, anche in base all'età degli atleti, allenamenti personalizzati che permetteranno al velista singolo o a tutto un equipaggio, di accedere a gare di carattere internazionale. Inutile dire che il sogno di ogni velista sportivo è quello di partecipare a regate del calibro dell'America’s Cup World Series o altro.

Per concludere

Per praticare vela a livello agonistico e poter partecipare a regate di diverso livello e importanza è necessario iscriversi a un circolo velico e svolgere un percorso fatto di allenamenti e apprendimento delle regole fondamentali del mare, nonché dei regolamenti delle regate. Questo sport, a stretto contatto con il mare, offre tantissime soddisfazioni, permette di stare all'aria aperta e, soprattutto, rappresenta un modo perfetto per socializzare con l'equipaggio della propria imbarcazione.