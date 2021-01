Giudice Sportivo, Serie D: un turno a Luca Tarabotto, 1000 euro di multa alla Sanremese

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00

SANREMESE CALCIO S.R.L.

Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società rivolto, per l'intera durata della gara, espressioni gravemente offensive all’Arbitro. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

DIRIGENTI

MEDICI AMMONIZIONE (I INFR)

STURARO ROBERTO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TARABOTTO LUCA (VADO)

Allenatore sanzionato per doppia ammonizione, allontanato.

GATTI ROBERTO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

Per avere rivolto espressione offensiva nei confronti di un calciatore avversario, allontanato. (R A - R AA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CORNO FEDERICO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

Per aver protestato nei confronti del Direttore di gara rivolgendo espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALZO EMANUELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

RUATTO ANDREA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SUPERTINO MARCO (SALUZZO)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

IANNACONE LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)

FOGLIARINO EDOARDO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GUALTIERI MATTEO (HSL DERTHONA)

MALANDRINO FABIO (IMPERIA)

PONZIO MARCO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROMEO PAOLO FRANCESCO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

PETTINAROLI FRANCESCO (BORGOSESIA CALCIO)

LIPANI IACOPO (HSL DERTHONA)

DONAGGIO LUCA (IMPERIA)

SCANNAPIECO PAOLO (IMPERIA)

BETTONI SAMUELE (CASALE A.S.D.)

BINI FRANCESCO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

TISSONE ALESSIO (VADO)