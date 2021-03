Funzioni alternative per gli smartphone da cestinare

Quando vi si rompe il cellulare oppure semplicemente diventa troppo vecchio, non di rado si ritiene più pratico comprarne direttamente uno nuovo.

Ma non per forza si deve buttare il cellulare vecchio, dato che ci sono vari compromessi per fargli svolgere altre funzioni in base alla situazione. Se proprio dovete buttarlo, informatevi bene sul tipo di raccolta differenziata presente nel vostro comune, per capire dove smaltire ciascun componente. Altrimenti, cercando su internet potreste anche trovare associazioni o cooperative che ritirano i cellulari usati e si incaricano gratuitamente dello smaltimento: infatti, gli smartphone contengono piccole percentuali di metalli preziosi come oro e rame; pertanto si prestano ad essere recuperati e magari usati per scopi benefici. La JaneGoodall è una delle associazioni più attive in questo ambito, con punti di raccolta dislocati su tutto il territorio italiano.

Ma tornando al tema centrale dell’articolo: considerando i vari organi interni di un cellulare moderno, è molto probabile che possa tornarci utile in casa come apparato secondario o di emergenza.

Ad esempio si può utilizzare il telefono come ripetitore del segnale wi-fi, come torcia di emergenza piuttosto che telecomando o in sostituzione di una Google Home.

Bisogna solo accertarsi preventivamente che tutte le funzioni di interesse nello smartphone rimangano preservate. Per alcuni di questi sarà necessario che la batteria sia in buono stato, oppure di prevedere il collegamento del caricatore permanente.

Forse uno dei metodi di riutilizzo più piacevole è quello di usare il cellulare come un’archivio di giochi app: basta avere accesso al playstore per scaricare i giochi che si preferiscono, oppure navigare su internet per trovare free game anche di fortuna come le slot machine gratis.

In modo simile, ma senza richiedere una connessione Internet, il nostro telefono può diventare un semplice archivio di immagini e video, basterà inserire diverse schede di memoria per poterle mantenere e rivederle sul telefono quando vogliamo.

Altri usi possono riguardare l’utilizzo della fotocamera, in questo modo si può usare il telefono come webcam o telecamera di sorveglianza. Si può pensare ad un baby monitor: puoi impostare il tuo vecchio telefono nella stanza e accedervi da quello nuovo attuale installando Skype su entrambi i dispositivi; oppure usare app di baby monitor come Dormi che hanno buone valutazioni dei clienti.

Ci possono essere anche altre funzioni complementari in base ai dispositivi che avete a casa, lo smartphone può essere un ottimo supporto per la vostra casa smart.

Spesso capita di dover acquistare un cellulare nuovo perché non riesce più a gestire tutti i nuovi servizi offerti dalle nuove app, oppure perché se ne guasta un componente e risulta più diretto comprarne uno nuovo di zecca piuttosto che riparare quello che possedete.

Di fatto, gli smartphone hanno vari strumenti e sensori che possono continuare a essere sfruttati anche se non portate più il telefono con voi in tutti i giorni. Sono di fatto dei piccoli e potenti computer con spazio di archiviazione e una fotocamera. Per questo si candidano come comodi sostituti per molti altri dispositivi elettronici che normalmente compreremmo a parte per la nostra casa.

Ad esempio, i sensori ottici delle fotocamere possono essere sfruttati per realizzare una webcam da utilizzare durante le videoconferenze. Sul mercato è difficile trovare accessori della qualità media offerta dagli smartphone per realizzare video ad un costo accessibile. È possibile così facilmente migliorare la qualità delle tue video chat su certo numero di applicazioni gratuite tra cui Zoom o Skype.

Per configurare il vostro telefono come una webcam dovrà essere possibile installare e utilizzare le applicazioni di videocall. Al momento che dovrete effettuarne una, basterà collegarsi con il vostro smartphone posizionato su un opportuno supporto verificandone l’inquadratura dallo schermo. 3-mar

Hai finalmente deciso di comprare un nuovo telefono Android -- forse il Galaxy S20 o il Google Pixel 4 XL -- ma ora devi decidere cosa fare con quello vecchio. Certo, potresti vendere o scambiare il tuo precedente dispositivo (o quegli altri telefoni che hai trovato in un cassetto) ma non è l'unico approccio.

Se il tuo telefono è troppo vecchio per avere un alto valore di scambio, o stai cercando di risparmiare qualche soldo su una webcam o un Google Home, o forse ti piace semplicemente armeggiare, ci sono alcuni modi piuttosto ingegnosi per riconvertire il tuo vecchio dispositivo e trasformarlo in qualcosa che vorrai effettivamente usare.

Converti il tuo vecchio Android in un Nintendo Game Boy

Puoi giocare ai videogiochi ovunque tu vada quando trasformi il tuo Android in un Nintendo Game Boy. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare è un telefono Android compatibile e un Hyperkin Smartboy Mobile Device.

Per giocare, dovrai acquistare le cartucce del Game Boy (a meno che tu non le abbia ancora). Ma puoi anche giocare con le applicazioni di Game Boy Advance (490 dollari su Amazon) se non hai le cartucce retrò.

Memorizza le tue foto sul vecchio telefono

Le immagini occupano tanto spazio sul tuo telefono, quindi conservale sul tuo vecchio telefono. Puoi usare il tuo nuovo dispositivo per scattare le foto e poi inviarle al tuo vecchio telefono per liberare spazio.

Puoi anche usare il tuo vecchio telefono come una macchina fotografica e portarlo in posti dove normalmente non vorresti portare il tuo nuovo telefono. Per esempio, se vai al lago o in spiaggia, puoi scattare foto senza preoccuparti di far cadere il telefono in acqua.

Usa il tuo Android come un telecomando universale

È fantastico avere un telecomando che può fare tutto - pensa a Click, il film di Adam Sandler. OK, forse non così estremo. Ma essere in grado di controllare tutti i tuoi dispositivi da un solo telecomando è un sollievo. Scarica un'app per il controllo remoto, come iRule e poi sincronizza il tuo telefono con i dispositivi, tra cui Xbox One, Roku e Apple TV

Se hai delle lampadine intelligenti, puoi sincronizzare il tuo telefono anche con quelle. Segui questi consigli su come trasformare il tuo dispositivo in un telecomando universale, così non dovrai mai più chiederti dove si nasconde il tuo telecomando della TV.

Trasforma il tuo telefono Android in un Google Home

Riproporre il tuo telefono Android per essere un altoparlante intelligente Google Home è semplice e non richiede il download di app. Assicurati che il tuo telefono sia aggiornato all'ultimo sistema operativo Android in modo da avere "OK, Google". Successivamente, dovrai trovare un altoparlante Bluetooth con cui accoppiare il tuo telefono. Assicurati che entrambi i dispositivi rimangano sempre collegati e accesi. Sarai pronto a dare comandi a Google in pochissimo tempo. La parte migliore è che non dovrai spendere 129 dollari per un Google Home. Scopri di più su cosa puoi fare con un Google Home qui.

Il tuo Android può raddoppiare come una telecamera di sicurezza domestica

Sentiti sicuro trasformando il tuo vecchio telefono in una telecamera di sicurezza. Scarica un'app per telecamere di sicurezza, come Alfred (può essere usata anche con l'iPhone) per iniziare. Controlla la tua casa mentre sei al lavoro per assicurarti che tutto vada bene. Posiziona il telefono nella stanza principale della casa in un punto in cui hai la vista migliore.

Quando sei a casa, mettilo fuori (nascosto, ovviamente) per vedere chi bussa alla tua porta o per vedere qualsiasi attività sospetta. Forse scoprirai che si tratta solo di un procione che ha lasciato carte di caramelle nel tuo cortile e non il figlio del tuo vicino.

Trasforma il tuo Android in un mouse wireless

Può essere fastidioso quando il tuo mouse wireless muore senza preavviso. Aiuta avere un backup, e puoi trasformare il tuo telefono in un mouse in pochissimo tempo. Dovrai scaricare un'app, come Remote Mouse, per poterlo fare.

Una volta che hai l'applicazione, connetti il tuo telefono e il desktop alla stessa rete Wi-Fi e di' addio al mouse vecchia scuola. Tienilo nella custodia del tuo portatile per quando sei in viaggio e ti fermi in una caffetteria per lavorare.

Tieni il tuo vecchio telefono come lettore musicale

Libera spazio di archiviazione sul tuo nuovo telefono usando il tuo vecchio telefono come lettore multimediale. Dal momento che hai un nuovo telefono, puoi cancellare tutti i dati dal tuo vecchio telefono (tranne la tua musica e le app musicali).

Sarai in grado di aggiungere tutte le canzoni che il tuo vecchio telefono ti permetterà senza preoccuparti di quanta memoria stai usando. Collegalo al tuo altoparlante surround se stai facendo una festa e lascia che il divertimento abbia inizio.

La cosa bella è che potrai lasciarlo in un posto e non dovrai preoccuparti che le chiamate e i messaggi in arrivo interrompano la tua musica.

Ora che hai qualche nuova idea per il tuo telefono, ecco come proiettare e riflettere uno schermo Android su una TV, come disinfettare il tuo dispositivo senza danneggiarlo e come impostare Google Pay sul tuo Android.