Calcio, Città di Savona. Nessuna risposta da Cittadino sull'acquisto del marchio "Savona Fbc": "Ci auspichiamo una risposta alla nostra richiesta"

Non ha ottenuto risposta la Pec del Città di Savona, inviata al Savona Fbc e alla Vela Srl, in merito alla possibilità d'acquisto del marchio del Savona Fbc guidato da Massimo Cittadino. A comunicarlo è stato lo stesso club del presidente Benucci, attraverso un comunicato emesso pochi istanti fa:

"L’A.S.D Città di Savona proseguendo i suoi passi con estrema trasparenza e coerenza, e dopo aver presentato ieri, venerdì 28 aprile 2023, la lettera di manifestazione d’interessi per partecipare al bando della gestione della Stadio Comunale "Valerio Bacigalupo", vuole far presente il suo rammarico per non aver avuto ad oggi, 29 aprile 2023, nessuna risposta da parte dell’A.S.D Savona 1907 FBC e Vela Costrizioni S.R.L. alla nostra PEC inviata in data 17 aprile 2023 attraverso il nostro Consulente Legale Avv. Simone Mariani.