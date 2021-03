Allenamenti in zona rossa sospesi. La Uisp alza la voce: "Una tessera diversa non muta il livello di sicurezza o contagio""

La diversa tessera che ogni atleta ha in tasca non può fare la differenza nel rapporto con la sicurezza e l'eventuale contagio, a meno che non si voglia pensare che tra coloro che praticano sport ci sia una sorta di pregiudizio legato alla affiliazione ad una Fsn, Dsa o ad un Eps e come tale lo si ritiene o meno un possibile untore.