Corsa Campestre: da Arnasco arrivano ben sette ori per l'Atletica Ceriale San Giorgio

Sette ori per l'Atletica Ceriale San Giorgio nella Prima prova del Campionato Nazionale di corsa Campestre del Centro Sportivo Italiano 2021, manifestazione riconosciuta di interesse nazionale dal CONI che si è svolto domenica ad Arnasco. Gradino più alto del podio per Emma Baradel, nella categoria Cadette, per Serena Benazzo (Allievi), Giulia Baldini (junior F), Nicolò Reghin (junior M), Samir Ait (Senior M), Mariagiovanna Casule (veterani) Giovanni Zuffo(veterani).