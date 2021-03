Calciomercato, Pro Savona. Tona verso la Cairese, Stefanzl indosserà la maglia della Sestrese

Manca solo l'ufficialità federale per la ripresa del campionato di Eccellenza, ma le squadre hanno già iniziato a tessere alcune interessanti trame di mercato. Due tra le più importanti riguarderanno la Pro Savona, con Marc Tona destinato alla Cairese e Roman Stefanzl alla Sestrese.

Tona era di proprietà del Vado e il suo futuro verrà eventualmente ridiscusso a fine campionato, mentre appaiono alte le possibilità di un ritorno in biancoblu per Stefanzl a fine stagione, tanto che il centrocampista era presente nella riunione di pochi giorni fa, insieme alla dirigenza e allo staff tecnico per pianificare il campionato 2021-2022.

Entrambe le operazioni dovrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore.