XCO Coppa Città di Albenga, la gara di Mountain Bike che parla di sport, territorio e sostenibilità

La recente gara di mountain bike INTERNAZIONALE COPPA CITTÀ DI ALBENGA tenutasi a Campochiesa ha rappresentato un evento di grande rilievo sportivo e ambientale, coinvolgendo atleti, appassionati e comunità locali in una giornata all’insegna dello sport e della sostenibilità.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi bikers provenienti da tutta Europa e dalle Americhe, che si sono sfidati lungo un percorso immerso nella natura, caratterizzato da tratti tecnici e panoramici.

L’organizzazione Ucla1991 ha garantito la sicurezza degli atleti e la valorizzazione del territorio, con un tracciato studiato per esaltare la bellezza del paesaggio senza arrecare danni all’ambiente, ripristinando sentieri con una attenta manutenzione.



Afferma Alessandro Saccu organizzatore dell’evento: “Tanti i risvolti positivi di questa gara:

1. Promozione dello sport e del turismo – La gara ha attirato un gran numero di visitatori, favorendo l’economia locale grazie alla presenza di atleti, accompagnatori e appassionati. Strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali hanno beneficiato dell’afflusso di persone, dimostrando come eventi sportivi possano contribuire allo sviluppo del territorio.

2. Valorizzazione del territorio – Il tracciato della gara ha permesso di far conoscere e apprezzare il patrimonio naturale e paesaggistico di Campochiesa, incentivando il turismo outdoor e il rispetto per l’ambiente.

3. Sostenibilità e rispetto dell’ambiente – L’evento è stato organizzato con particolare attenzione all’ecosostenibilità, prevedendo l’utilizzo di materiali biodegradabili, la sensibilizzazione dei partecipanti sul rispetto della natura e il ripristino dei sentieri dopo la competizione”.

“La gara di mountain bike a Campochiesa ha dimostrato come lo sport possa essere un motore di crescita per il territorio, coniugando competizione, rispetto per l’ambiente e sviluppo economico locale. Il successo dell’evento lascia presagire nuove edizioni, consolidando Campochiesa come meta ideale per il ciclismo e l’outdoor della piana Ingauna e delle valli limitrofe” conclude Saccu.





Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Il grande livello di questo evento ha regalato ad Albenga due giornate di sport e spettacolo che hanno generato un’importante ricaduta, sia in termini economici che di visibilità, per tutto il nostro comprensorio.

Tutte le attività recettive della zona hanno registrato due giorni di sold out, anche grazie alla formula adottata dalla XCO (così come avviene anche in tutte le altre gare ciclistiche), che prevede di far competere prima i grandi campioni e, nel secondo giorno, le categorie giovanili, che decidono comunque di partecipare alla prima giornata per avere l’occasione di incontrare i campioni.

Mai ad Albenga ci sono stati atleti, in qualunque sport. di livello così alto.

La XCO è stata inoltre l'occasione per aprire la casa dell’outdoor, che diventerà il punto di partenza logistico e d’informazioni per tutte le attività outdoor del comprensorio. Da quest’anno, il percorso e i sentieri della XCO saranno accessibile a tutti. In questo modo tutti avranno la possibilità di pedalare dove hanno gareggiato campioni del mondo ed europei.

Albenga crede molto nel turismo legato all’outdoor, e questa possibilità oltre alla realizzazione di gare di questo livello sono un importante volano non solo per l'economia locale, ma anche per quella dell’intero comprensorio

Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questi eventi".