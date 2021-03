Aldo Spinelli ha perso la moglie Leila. Il cordoglio degli addetti dell'Autogrill di Ceriale Sud: "Da 30 anni ci regala un sorriso e tanta simpatia"

Incrociare Aldo Spinelli in autogrill non è un evento così raro: l'imprenditore genovese, ex presidente di Genoa e Livorno, anche per scaramanzia, è sempre stato infatti un habituè delle soste durante le proprie trasferte.

Tra le sue tappe preferite c'è sempre stato l'autogrill di Ceriale Sud, dove anno dopo anno si è cementato un rapporto di reciproca simpatia con tutti gli addetti.

Ecco perchè, dopo la morte della moglie, Leila Cardellini, gli impiegati hanno voluto rivolgere un pensiero di vicinanza a "u sciu Aldo", come viene affettuosamente chiamato nell'ambiente sportivo:

"Il personale dell'autogrill di Ceriale Sud tutto si unisce al dolore per l'incolmabile perdita del signor Spinelli. Un caro amico che da più di 30 anni ci allieta della sua presenza, grande simpatia, ed umanità donandoci sempre un sorriso..."



Con cordoglio

"Gli amici di Ceriale Sud"