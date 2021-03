Calcio, Imperia. Lupo si rammarica per la sconfitta interna: "Contro il Pont Donnaz avremmo meritato il pari, ma la squadra ha reagito sul piano nervoso"

C'era curiosità nel capire come l'Imperia sarebbe tornata in campo oggi pomeriggio dopo lo 0-6 subito due settimane fa in casa del Sestri Levante. Con il Pont Donnaz è arrivata una nuova sconfitta, ma mister Lupo ha comunque apprezzato la prova dei suoi:

”Abbiamo fatto la partita come dovevamo. Affrontavamo una squadra che si batte per vincere il campionato e con grossi valori tecnici e individuali. Siamo stati lì fino alla fine. E un pareggio sarebbe stato più giusto. A me interessava più la reazione della squadra alla sconfitta di due settimane fa, anche da un punto di vista nervoso. Per me è tutto positivo, al di fuori del risultato. Abbiamo pagato un errore su rimessa laterale e dispiace molto.”