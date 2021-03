Calciomercato, Pietra Ligure: in uscita quattro giocatori, i nuovi arrivi nei prossimi giorni

"Abbiamo piacere di esserci e nonostante qualche uscita vogliamo disputare questo mini campionato in maniera dignitosa".

Così ha parlato pochi giorni fa a Svsport.it il presidente del Pietra Ligure, Claudio Faggiano.

Alcuni giocatori, come capitato del resto anche in altre società, hanno deciso per motivi lavorativi di interrompere il loro campionato.

Mister Mario Pisano dovrà infatti rinunciare ad Anselmo, Vejseli, Castello e Lorenzo Bianco, seppur qualche operazione in ingresso, ad integrare l'organico, pare in dirittura d'arrivo.

Le ufficialità dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni.