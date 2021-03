Calcio, Pro Savona. Arrivano le prime conferme anche tra gli under, ancora in biancoblu sia Gamba che Gavarone

Dopo l'informata di conferme arrivata nei giorni scorsi dal fronte dei giocatori più esperti, ieri il vicepresidente della Pro Savona, Simone Marinelli, ha posto altri due tasselli all'interno dell'organico che dovrà affrontare la stagione sportiva 2021-2022.

Parliamo dell'attaccante Bartolomeo Gamba, classe 2004, e del terzino Luca Gavarone, anch'egli appartenente alla medesima leva.

per Gamba, nella stagione appena sospesa, è arrivato anche il primo gol in maglia biancoblu, nel 5-0 in casa della Carlin's Boys.