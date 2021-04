Le province di Savona e Imperia entrano in zona rossa da mezzanotte. Le restrizioni saranno estese fino all'11 di aprile

"Una decisione presa alla luce degli ultimi dati comunicati da Alisa sull’andamento della pandemia: anticipiamo di un giorno le restrizioni volute dal Governo in tutto il Paese per la Pasqua e le prolunghiamo per una settimana nel savonese e nell’imperiese, per evitare ripercussioni nei prossimi giorni" - ha spiegato il governatore della Liguria.