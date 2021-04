Voglia di scooter? Scopri la gamma Peugeot da Autodoria ad Albenga

Arriva la bella stagione e spostarsi su due ruote permette di apprezzarne appieno i colori, il calore e la bellezza.

Se anche voi avete voglia di scooter, Autodoria ad Albenga dall’inizio di marzo è diventata nuova concessionaria Peugeot Scooter.

Scoprite subito la promo per uno dei modelli più amati della gamma: il Tweet 125, a partire da 2499 euro (f.c.) con in omaggio parabrezza e bauletto.

E da Autodoria trovate tutta la gamma scooter in pronta consegna: se volete vivere delle emozioni di impostazione più sportiva, con la sensazione di guidare una moto anche se siete su uno scooter, potete scegliere il Tweet RS, divertentissimo da guidare.

Il “cinquantino” più amato dall’utenza del marchio del Leone è il Kisbee (a partire da 2099 euro f.c.), ma con questa motorizzazione sono disponibili anche Tweet e Speedfight; salendo di cilindrata è ricco il catalogo di modelli da 125 e da 200 cc, mentre per gli amanti dell’innovazione nel concetto di mobilità leggera Peugeot offre l’originale Metropolis a tre ruote, proclamato dalla stampa specializzata come il più tecnologico della sua categoria.

La nascita della concessionaria scooter Peugeot è la vera “ciliegina sulla torta” che giunge a coronare mezzo secolo di storia per Autodoria. Era infatti il 1970 quando Franco Morchio fondava in regione Doria ad Albenga quest’autoconcessionaria, tuttora portata avanti con passione insieme al figlio Giulio.

Ad Albenga dire Peugeot è sinonimo di Autodoria: non solo vendita, ma tutto ciò che concerne l’assistenza e i ricambi.

Un’azienda che ha sempre saputo evolversi e trasformarsi. Autodoria è anche Suzuki Point, quindi potete trovare presso la sede tutto ciò che concerne vendita e assistenza del marchio giapponese.

Un settore in crescita è quello dei Suv e dei veicoli crossover, qui trovate tutte le novità Peugeot, come i modelli 2008, 3008 e 5008 e per Sukuzi Vitara, Jimny e Ignis.

Per gli amanti delle moderne tecnologie “green” da Autodoria potete trovare le nuove Peugeot e-208 ed e-2008 full electric e la nuova Suzuki Swace Hybrid.

Infine la concessionaria dispone di un vasto usato multimarca che può essere provato su prenotazione per telefono o via e-mail.

SHOWROOM: Regione Miranda, 54 - Albenga - 0182 543 880

OFFICINA / RICAMBI: Regione Doria, 20 - Albenga - 0182 533 18

e-mail: morchioautodoriasrl@libero.it