Calcio, Eccellenza A. Oggi si riparte da zero: trasferte insidiose a Genova per Albenga e Cairese, il Varazze fa visita al Finale

Dopo quasi sei mesi di stop imposto dalla seconda e dalla recrudescenza dell'ondata pandemica, oggi, dopo mesi di polemiche e confronti, ripartirà in Liguria il campionato di Eccellenza.

Un format atipico, somigliante per larghi tratti a un ibrido tra un Mondiale e una competizione europea come la Champions League, ma compressa in poco più di due mesi.

Alla prima fase, con un girone all'italiana di sei partite, seguiranno infatti gli incontri ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno nei quarti di finale e in semifinale, mentre la finalissima che varrà l'accesso alla prossima Serie D, sarà disputata in gara unica.

Il primo passo sarà effettuato alle ore 16:00, con i primi tre incontri del girone A.

Per Albenga e Cairese ci saranno due banchi di prova immediatamente impegnativi, come le trasferte contro Campomorone e Genova Calcio, guidate da due nocchieri di grande esperienza all'interno della categoria come Marco Pirovano e l'ex Beppe Maisano.

L'unica sfida tutta interna alla nostra provincia verrà disputata al Borel, tra il Finale e il livescore.

