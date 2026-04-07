Calcio | Savona, full immersion al Bacigalupo per la Giornata del Delfino

La scorsa settimana si è svolta la Giornata del Delfino, un evento che ha visto tutti i bambini del settore giovanile del Savona scendere in campo, insieme ai giocatori della prima squadra, nella cornice dello stadio Bacigalupo.

Nonostante il tempo abbia lasciato i suoi segni sull’impianto, il Bacigalupo conserva la memoria di momenti storici vissuti dai protagonisti della propria storia, che hanno contribuito a rendere il campo un pezzo importante della storia del club biancoblu.

Durante la giornata, il silenzio dello stadio è stato interrotto dalla presenza dei giovani giocatori, che hanno riportato energia e vitalità sul prato. La partecipazione dei bambini, dei giocatori, della società e del presidente della Consulta dello Sport, Aureliano Pastorelli, ha offerto un’occasione per ribadire il senso di appartenenza e i valori legati al Savona, ricordando come la squadra non rappresenti solo una maglia, ma anche un’identità e un’eredità da onorare.