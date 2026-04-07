Calcio, Under 16 | Roberto Scaglione brilla anche in azzurro, il centrocampista andorese a segno nel 4-3 alla Germania

Nel successo per 4-3 dell’Italia Under 16 contro la Germania, disputato allo stadio “Giovanni Chiggiato” di Caorle, emerge l'ennesima buona restazione in azzurro di Roberto Scaglione, centrocampista del Genoa e autore del gol del momentaneo 2-0.

Dopo il pareggio per 1-1 nella prima amichevole, la squadra guidata da Manuel Pasqual trova una vittoria di rilievo al termine di una gara movimentata. L’avvio è immediatamente favorevole agli Azzurrini, in vantaggio al 5’ con Gabriele Borsa. Al 19’ è proprio il giocatore andorese a lasciare il segno: inserimento efficace e conclusione che consente all’Italia di indirizzare la partita.

Il contributo del centrocampista si inserisce in una fase di controllo del gioco da parte dell’Italia, che poco dopo trova anche il terzo gol ancora con Borsa. Prima dell’intervallo, tuttavia, la Germania rientra in partita con le reti di Clair e Barde.

Nella ripresa, il punteggio viene portato sul 4-2 dal rigore trasformato da Borsa, mentre i tedeschi accorciano nuovamente le distanze al 70’. Nel finale, l’Italia gestisce il vantaggio nonostante l’espulsione nei minuti di recupero di Guaglianone.

L’Italia tornerà in campo il 21 e 24 aprile contro la Danimarca, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita del gruppo e ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico guidato dal CT Manuel Pasqual.