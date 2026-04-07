Calcio | Stadio comunale di Sanremo, la Virtus Sanremese replica a Masu: “Servono garanzie solide per il futuro della gestione”

Arriva la presa di posizione della Virtus Sanremese in merito alle recenti dichiarazioni del presidente della Sanremese, Alessandro Masu, rilasciate dopo l’avvio degli interventi di manutenzione allo stadio comunale di Sanremo. In una nota ufficiale, la società sottolinea come le opere avviate rappresentino senza dubbio un segnale incoraggiante: “Iniziative che contribuiscono alla cura dell’impianto e che vanno nella direzione della valorizzazione di una struttura importante per la città”. Un riconoscimento chiaro, dunque, all’impegno mostrato nella gestione quotidiana dell’impianto.
Allo stesso tempo, però, la Virtus Sanremese richiama l’attenzione su un tema ritenuto cruciale: quello dei futuri bandi di concessione dello stadio. Un passaggio considerato centrale per il destino della struttura, in quanto bene pubblico strategico per il territorio. “E' compito dell’amministrazione comunale garantire che tali processi avvengano sulla base di progetti solidi, sostenibili e di ampio respiro”, ponendo l’accento sulla necessità di una visione di lungo periodo. Secondo la società, gli interventi attuali rappresentano sì un elemento positivo, ma non sufficiente a delineare un quadro completo in vista di una futura gestione pluriennale. “La prospettiva di una concessione di lungo periodo deve necessariamente fondarsi su elementi strutturali”, si legge ancora, con riferimento a criteri quali la capacità di sostenere investimenti nel tempo, la solidità economico-finanziaria e la trasparenza gestionale.
Infine, un passaggio anche sul tema delle eventuali risorse esterne: “Eventuali contributi o donazioni, pur apprezzabili, si inseriscono in un quadro più ampio”, che – secondo la Virtus – deve garantire affidabilità, continuità e una progettualità sportiva chiara e duratura. Una posizione che, pur senza toni polemici, segna una linea precisa nel dibattito sul futuro dello stadio comunale, destinato a rimanere al centro del confronto cittadino nelle prossime settimane.